Export Marche +18,2% nei primi 6 mesi del 2023

Si chiama Paxlovid. È un farmaco contro il Covid prodotto nello stabilimento di Ascoli Piceno della Pfizer ed esportato in tutto il mondo. Ed è il settore farmaceutico, non a caso, a far crescere l'export marchigiano nel primo semestre del 2023 da 10,3 a 12,2 miliardi di euro, con un incremento del 18,2%, inferiore solo a Campania (+25,5) e Calabria (+20,6)."Se depuriamo i dati dall'export di farmaci - precisano i presidenti di Confartigianato Marche Emanuele Pepa e di Cna Marche Paolo Silenzi - l'exploit delle nostre esportazioni si ridimensiona fermandosi a 6,6 miliardi di euro, 10 milioni in meno del primo semestre dell'anno scorso (-0,2%) secondo i dati elaborati dai Centri Studi delle due associazioni di categoria". In realtà, non è solo l'export marchigiano di farmaci a crescere nel primo semestre 2023 (+51,3%) ma anche quello di pelli e calzature (+14,8%), dell'abbigliamento (+19,8%) e dei prodotti tessili (+4,8%), dei mobili (+4,5%), di alcuni settori avanzati della meccanica quali computer apparecchi elettronici e ottici (+16,7%) e macchine e apparecchi n.c.a. (+3,5%). E tutti più della media nazionale. Per i mobili, poi, le Marche addirittura accrescono l'export in controtendenza con il calo nazionale (export mobili Marche +4,5%, Italia -3,7%). Con il segno negativo: gli apparecchi elettrici, elettrodomestici, (-5,1% contro il +5% del dato nazionale); prodotti in gomma e plastica (-9,4% contro il -2% del dato nazionale). La Cina sale al primo posto tra i Paesi di destinazione delle esportazioni marchigiane con 3,6 miliardi di euro ed una crescita del 1.875,8%, attribuibile soprattutto ai prodotti farmaceutici. In calo l'export regionale verso la Germania (-45,3), il Regno Unito (-66,8) e gli Stati Uniti (-29,5).



