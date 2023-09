Moda: lutto Tombolini Urbisaglia, morto Ubaldo Tombolini

Si è spento ieri notte, all'età di 74 anni, l'imprenditore marchigiano Ubaldo Tombolini. Lo ha annunciato la famiglia Tombolini, a capo dell'omonima azienda e del brand di abbigliamento Made in Italy, nato dall'artigianalità in un minuto laboratorio nel 1964 a Urbisaglia in provincia di Macerata.

"Ubaldo Tombolini si è spento dopo una vita dedicata all'azienda di famiglia, la Tombolini, fondata dal fratello Eugenio insieme ai suoi fratelli Mario, Alfio, Giuliana e dalla cognata Franca, poi diventata una delle realtà più importanti del settore tessile italiano", si legge nel comunicato stampa.

"Uomo di grandi valori, grande sportivo - prosegue la nota - lascia la moglie Noemi, le figlie Michela e Chiara e il nipote Federico ai quali la famiglia Tombolini, l'azienda tutta e i dipendenti si stringono in un ricordo affettuoso".

Il rito funebre si svolgerà domani, 13 settembre alle 15.30 ad Urbisaglia. Nelle giornate di oggi e domani l'azienda Tombolini rimarrà chiusa per lutto.

Quella della Tombolini è una storia importante del distretto del tessile-abbigliamento marchigiano. L'azienda si è imposta facendo proprio il motto del "saper fare e del ben fatto" nell'abbigliamento maschile, elegante ma anche informale, ed è presente sul mercato internazionale in boutiques multimarca e monomarca. La produzione è destinata per il 70% al mercato europeo, di cui il 45% all'Italia e per il resto ai mercati del Medio Oriente, Nord America, Sud America e Australia.



