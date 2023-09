Memorial Troiani Ascoli, Giorgia, Lazza e Durdust per l'Ail

Serata di grande musica ieri ad Ascoli Piceno. Nella splendida piazza del Popolo è andata in scena la 24/a edizione del "Memorial Alessandro Troiani", evento a scopo benefico organizzato dalla sezione ascolana dell'Ail (Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma) con la direzione artistica di Dario "Dardust" Faini. Presentati da Massimiliano Ossini, sul palcoscenico all'ombra del tempio di San Francesco si sono esibiti due artisti ascolani, lo stesso Dardust al pianoforte e il bassista Saturnino, i cantanti Giorgia, Lazza, Ariete e Gianluca Ginoble del Volo. Con i brani più noti del loro repertorio musicale, hanno mandato in visibilio il pubblico nel salotto ascolano, per l'evento già tutto esaurito da mesi.

E' bellissimo cantare su questo palco per un fine nobile, con questi musicisti; per chi come me proviene da Roma, poi, Ascoli rappresenta il paradiso. E poi - ha ammesso Giorgia - consentitemi di dire che io avevo un altro fine per essere qui, assaggiare la vostra crema fritta". Dardust ha ringraziato tutti gli artisti: "hanno partecipato gratuitamente sposando la causa del Memorial Troiani e mettendosi in gioco in una dimensione fatta di piano e quintetto d'archi, non molto consueta".

L'Ail di Ascoli Piceno è un'associazione di volontariato che opera nell'intento di sensibilizzare nei confronti della ricerca e supportare il reparto di Ematologia dell'Ospedale Mazzoni e vuole divenire un punto di riferimento per i pazienti emopatici del territorio. Durante la serata il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti ha consegnato all'associazione quanto raccolto in occasione della sua festa di compleanno pubblica, 13.635 euro frutto delle donazioni dei cittadini che vi hanno partecipato. I soldi serviranno per arricchire la strumentazione del reparto di ematologia dell'ospedale Mazzoni.



