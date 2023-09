Fuggono con droga e tentano di speronare l'auto dei carabinieri

I Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Jesi hanno arrestato due cittadini albanesi, senza fissa dimora, per concorso in detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza ad un pubblico ufficiale. Ieri pomeriggio, i due sono stati intercettati lungo la SS76, all'altezza dell'uscita Jesi Est: avvistati i militari, hanno tentato di fuggire a folle velocità ma sono stati bloccati pochi minuti dopo lungo via Roncaglia, a Jesi, al termine di un inseguimento nel corso del quale il conducente ha anche tentato di speronare l'autovettura di servizio.

Il passeggero, 33enne, è stato bloccato mentre il giovane alla guida, 23enne, ha tentato la fuga a piedi ma è stato subito raggiunto. Nel marsupio di quest'ultimo i carabinieri hanno 37 grammi circa di cocaina, suddivisi in 43 dosi, un panetto di hascics del peso di 50,5 grammi circa ed un bilancino elettronico di precisione.

Questa mattina il gip del Tribunale di Ancona ha convalidato l'arresto ed applicato ad entrambi la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Ancona.



