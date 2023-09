Va a fare il bagno al mare ma non torna. E' accaduto a Marcelli di Numana (Ancona) verso le 17.30.

Sono in corso da ore ricerche di un 58enne della zona da parte di vigili del fuoco di Ancona e Osimo, e della capitaneria di porto. In azione i sommozzatori dei vigili del fuoco e le imbarcazioni dei due corpi che, con l'utilizzo di strumentazione e di potenti fari, stanno scandagliando lo specchio di mare che va da Marcelli verso sud.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA