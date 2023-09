Scuola: vescovi Marche, siate creatori di libertà e futuro

"Siate creativi, generativi, coraggiosi e positivi costruttori di libertà e di futuro" E' l'invito rivolto dal vescovo di Macerata Nazzareno Marconi, presidente della Cem, insieme agli altri vescovi delle Marche in vista dell'inizio dell'anno scolastico, il 13 settembre. "Il mondo della scuola, in tutte le sue componenti, deve essere al centro dell'attenzione di tutta la comunità civile perché in esso si coltivano i semi del futuro e del bene" si legge nella nota della Cem, che cita anche papa Francesco: "istruzione ed educazione sono le fondamenta di una società coesa, civile, in grado di generare speranza, ricchezza e progresso".

I vescovi invitano a ripensare alcuni modelli "limitanti": il primo è "un pensiero 'razzista' nei confronti del lavoro", distinguendo tra lavori "nobili e importanti" e altri "umilianti e degradanti". Un pensiero "falso e soprattutto disastroso per una società armonica e produttiva". "Ogni lavoro è dignitoso e prezioso - sottolineano i vescovi marchigiani -, soprattutto quelli dell'artigianato, dell'assistenza agli anziani ed ammalati, dell'agricoltura gestita con qualità, competenza, rispetto e cura dell'ambiente. Le scuole professionali non sono per gli sfigati, ma per gli occupati".

Un secondo modello culturale da mettere in discussione al livello dei licei e delle università - seguitano i vescovi -, "è la convinzione che in questo tempo di 'pensiero debole' non abbia più senso lo studio inteso come ricerca del bello, del vero e di ciò che può unificare le persone" dalla famiglia alle nazioni "per costruire una pace più stabile". "Non stiamo rincorrendo con nostalgia il tempo del 'pensiero forte', ma vorremmo almeno incoraggiare gli studenti e gli studiosi a non arrendersi a una logica di 'pensiero pigro'".

"Non è giusto e buono - si legge ancora nella nota della Cem - limitare il pensiero alla ricerca tecnica, alla rincorsa verso la produttività e il guadagno, alla suggestione prometeica di un uomo che vuol farsi padrone di tutto e non ha nulla da contemplare e accogliere con gratitudine e stupore".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA