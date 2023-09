Chiantese nuovo Comandante Compagnia Carabinieri di Civitanova

Il Capitano Massimo Amicucci dopo quattro anni lascia il comando della Compagnia Carabinieri di Civitanova Marche, in provincia di Macerata, articolata su nove Stazioni Carabinieri un Nucleo Operativo e Radiomobile, la Centrale Operativa ed il Nucleo Comando per un totale di oltre 110 uomini e donne.

L'Ufficiale già da oggi, 11 settembre, assume un incarico di staff all'Ufficio Legale del Comando Operativo di Vertice Interforze presso lo Stato Maggiore della Difesa A Roma. Sarà sostituito. come Comandante di Compagnia dei carabinieri di Civitanova Marche, dal capitano Angelo Chiantese, originario di Napoli e proveniente dal Ros di Reggio Calabria.



