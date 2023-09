Carabinieri: Giglio nuovo comandante della Compagnia di Osimo

Il maggiore Gianluca Giglio ha assunto l'incarico di comandante della Compagnia di Osimo, subentrando, così, nel comando al tenente colonnello Luigi Ciccarelli.

Per l'ufficiale, 49enne, originario di Catanzaro, si tratta di un ritorno nelle Marche, avendo già comandato la Compagnia di Montegiorgio (Fermo).

Prima di essere destinato a Osimo, il maggiore Giglio ha ricoperto importanti incarichi, tutti nell'organizzazione territoriale, tra i quali comandante del primo Plotone della Compagnia Speciale del Gruppo Operativo Calabria di Vibo Valentia, poi, per sei anni, comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Battipaglia (Salerno), incarico che lo ha visto impegnato anche in delicate indagini in materia di criminalità organizzata.

Dopo cinque anni di comando della Compagnia di Montegiorgio, è stato destinato a Rieti, quale comandante del Nucleo Investigativo, dove, negli ultimi quattro anni, ha ricoperto l'incarico di responsabile del Servizio di Polizia Giudiziaria del Comando Provinciale. Sotto il suo comando, il Nucleo Investigativo si è fatto apprezzare per le indagini, prevalentemente nei settori del contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, dei più gravi delitti contro la persona e il patrimonio, della violenza di genere e in danno di vittime vulnerabili.

Giunto a Osimo, ha ricevuto gli auguri di buon lavoro da parte del comandante provinciale di Ancona, colonnello Carlo Lecca, e di tutti gli Ufficiali del Comando Provinciale. Nei prossimi giorni incontrerà le autorità provinciali e locali e i 10 sindaci dei Comuni che costituiscono il territorio della Compagnia di Osimo.



