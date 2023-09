Al via il dragaggio del porto di San Benedetto del Tronto

Al via stamattina, sotto la supervisione della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera, l'attività di dragaggio nel porto di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Il primo carico di fanghi recuperati dal fondale marino - circa 1.000 metri cubi - sarà trasportato a bordo del moto/pontone 'Giuseppe Cucco' e reimmesso in mare nell'area denominata Marche sud, di fronte Porto San Giorgio (Fermo).

"Dopo 15 anni, il dragaggio del porto di San Benedetto del Tronto è un passo essenziale per ripristinare le migliori condizioni di sicurezza della navigazione e, di conseguenza, il corretto funzionamento dell'intero porto" commenta la comandante della Capitaneria di porto capitano di fregata Alessandra Di Maglio. "Tutto è nato - aggiunge - con una istanza, all'incirca un anno e mezzo fa, della Autorità di Sistema Portuale indirizzata alla Regione Marche, dopo una serie di nostre segnalazioni sulla sicurezza del canale di accesso. Poi, l'avvio del procedimento per l'assoggettabilità a Via, tante riunioni, rilievi batimetrici, autorizzazioni, indagini magnetometriche e certificato di bonifica bellica. Per concludersi con l'ammissibilità al trasporto dei fanghi di dragaggio, la consegna dei lavori e l'Ordinanza della Capitaneria". Secondo il capitano Di Maglio "la chiave di volta è stata la sinergia interistituzionale, senza trascurare il prezioso ruolo di raccordo, mai mancato, del prefetto in prima persona".

I lavori permetteranno di dragare una superficie di circa 60mila metri quadrati, asportando 90mila metri cubi di materiale. Grazie a questa operazione, l'imboccatura portuale ed il canale di ingresso torneranno ad avere una profondità di 5 metri. Per il materiale dragato - analizzato, non inquinato e dichiarato compatibile con l'ambiente marino - sarà utilizzata per la prima volta l'area di deposito a mare Marche sud, individuata e definita dall'Ispra con Crn Irbim e l'Università Politecnica delle Marche su incarico dell'Autorità di Sistema Portuale. Una scelta green che consentirà di disporre di maggiori spazi di stoccaggio a terra e minori tempi di navigazione per il deposito a mare.



