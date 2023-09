Acquaroli, 'grande sforzo per ridare prospettiva alla comunità'

Ad anno dall'alluvione del 15 settembre che causò morti (13 vittime) e distruzione tra il Senigalliese e il Pesarese, con danni e disagi anche nel Maceratese, "a parte i cantieri, le progettazioni e i ristori, c'è una mole molto importante di interventi in atto che produrrà effetti rilevanti sulla valle del Misa, del Nevola e nel Pesarese, soprattutto nel comprensorio del Catria" in termini di sicurezza per le comunità. Ne è convinto il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli che oggi è intervenuto durante la conferenza stampa per il resoconto delle attività della Regione dopo la calamità tra lavori d'urgenza per ripristini, manutenzione fiumi, sicurezza, ristori e mitigazione del rischio.

Il pensiero del presidente va soprattutto ai cittadini che "non dormono, che vivono un dramma ad ogni allerta arancione o gialla, ma anche per una semplice perturbazione"; alle imprese che "più che ristori vogliono risposte per evitare di dover ricominciare daccapo o di delocalizzare a causa dei danni subiti ogni volta". Il ringraziamento di Acquaroli va alle "persone che hanno lavorato, sia nell'immediatezza, sia al ripristino di una situazione di normalità, sia alle iniziative per dare una prospettiva: dalla protezione civile nazionale a quella regionale, fino alla struttura commissariale, al sub commissario, ai collaboratori, l'assessore aguzzi e al governo nazionale". Il presidente ha ricordato le "risorse enormi" messe in campo, in particolare dal governo, e comunque di un "enorme sforzo da fare per dare massimo supporto questo territorio". Ciò, ha detto ancora Acquaroli "ci consente di dare una risposta strutturata a un evento drammatico in un territorio particolarmente fragile che viveva nel panico, vive nella paura anche oggi: più riusciamo a dare risposte, più possiamo ridare prospettiva al territorio"; "spero che con quello che si sta facendo si possa dare più certezze alle imprese e alle comunità che hanno perso vite, hanno subito danni alle abitazioni, che hanno subito ferite che non potranno mai rimarginarsi completamente".



