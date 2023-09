Travolto dal trattore in campagna, morto 66enne nel Fermano

Incidente mortale durante il lavoro nei campi con un trattore in contrada Moje di Fermo: il fatto è accaduto verso le 18 di ieri. Un 66enne fermano, Gioele Albanesi, è stato travolto dal mezzo, in circostanze ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, ed è deceduto a causa delle ferite riportate.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Croce Verde di Fermo e i carabinieri. Per l'agricoltore però non c'era più nulla da fare. Sono in corso gli accertamenti per comprendere la dinamica dell'incidente.



