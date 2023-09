Sangiuliano, nel 2023 forse mezzo miliardo da ingressi musei

"Nel 2023 forse arriveremo a mezzo miliardo di euro di incassi dagli ingressi nei musei, risorse che vincoleremo a tutela e sviluppo del nostro patrimonio artistico e culturale". Lo ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, durante il suo intervento nel seminario su bellezza e pace a Loreto (dove poi ha acceso la Lampada della Pace), rivendicando il "milione di euro" incassato con l'introduzione dell'ingresso a pagamento al Pantheon di Roma, "sfidando il main stream banale del politicamente corretto" e dei salotti radical chic. In Italia siamo generosissimi, ci sono tante esenzioni, ma chi può pagare, deve pagare". Anche perché la cultura, insieme all'impresa, è "uno dei due pilastri dello sviluppo socioeconomico".

"Come governo siamo impegnati ad affermare con orgoglio l'identità italiana nel mondo - ha aggiunto - e in questo quadro le Marche rappresentano un elemento centrale". Il ministro ha ricordato l'acquisto di Villa Buonaccorsi a Potenza Picena (Macerata), con 5 milioni da parte del Ministero della Cultura e 2 dalla Regione Marche, per farne "un faro culturale sul territorio".



