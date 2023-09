Sangiuliano ha acceso la Lampada della Pace a Loreto

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha acceso la Lampada della Pace per l'Italia, l'Europa e il mondo nella Basilica di Loreto. La lampada è stata poi posta all'interno della Santa Casa, davanti all'immagine della Madonna lauretana.

"Papa Francesco ci invita continuamente ad essere artigiani di pace - ha detto l'arcivescovo e delegato pontificio Fabio Dal Cin -. Il mondo ha bisogno della bellezza dell'amore per non sprofondare nella disperazione, é il nostro instancabile lavoro al servizio della pace".

L'anno scorso ad accendere a Lampada della Pace era stata l'allora ministra dell'Interno Luciana Lamorgese. In passato venne il presidente della Repubblica Mattarella. L'iniziativa rientra tra quelle legate alla Natività di Maria. Dopo la celebrazione c'è stata la benedizione dei velivoli che hanno sorvolato il sagrato della basilica e la piazza della Madonna.

"Sono qui per testimoniare l'attenzione del nostro governo per luoghi come questi, che rappresentano punti cardinali fondamentali della nostra geografia identitaria" ha detto Sangiuliano, in un breve saluto sul sagrato della Basilica della Santa Casa.

Monsignor Dal Cin ha osservato che "rivitalizzare questo luogo significa valorizzarlo, non solo per il nostro territorio e non solo per l'Italia, ma per tutta l'umanità". E parlando dei restauri che interessano il complesso lauretano ha auspicato che "gli interventi programmati possano rendere fruibili quanto prima la Basilica, il Museo e l'Antica Spezieria, soprattutto per le persone con fragilità".

