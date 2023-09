Ruba discendenti rame da scuola a Treia, denunciato 62enne

Smonta e ruba i discenti in rame dell'Istituto Scolastico "E. Paladini" di Treia (Macerata) per un valore stimato in 5mila euro; ma viene visto da un passante che allerta subito il 112. Sul posto i carabinieri della Sezione Radiomobile e della locale Stazione che hanno individuato l'auto utilizzata per il furto, con all'interno il materiale rubato, e poi un 62enne della zona, già conosciuto alle forze dell'ordine, che è stato denunciato alla Procura di Macerata. L'uomo dovrà rispondere del reato di furto aggravato.

Questo è solo uno dei risultati del servizio di controllo straordinario messo in piedi il 7 settembre scorso dalla Compagnia di Macerata che ha visto coinvolte 10 pattuglie dell'Arma territoriale e del Nucleo Cinofili Antidroga di Pesaro, supportati dalla sorveglianza aerea sulle aree di intervento di un elicottero del 5° Nucleo Elicotteri di Pescara.

Al termine del quale è stato denunciato un 25enne della provincia con diversi precedenti penali che versava prima di conoscenza a Macerata in conseguenza, come accertato successivamente, di un abuso di alcool. Il giovane era gravato da un foglio di via obbligatorio da Macerata, non ottemperato e per questo è stato deferito all'autorità Giudiziaria.

Nel corso delle attività di controllo sono state identificate complessivamente 128 persone, controllati 92 autoveicoli e contestate 9 violazioni al codice della strada con sanzioni per un totale di 3mila euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA