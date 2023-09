Pd: giro d'Italia di Matteo Ricci diventerà un libro

Diventerà un libro in uscita a novembre 'Pane e Politica', il format lanciato dal sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci Pd Matteo Ricci, che nell'ultimo anno ha incontrato famiglie in tutta Italia, invitato a cena per parlare dei problemi delle loro comunità. Un viaggio nella provincia italiana arrivato ieri all'ultima tappa: Faenza, "una terra straordinaria, martoriata dall'alluvione e che ancora oggi ne paga le conseguenze ma senza perdere mai il sorriso".

Ospite della famiglia di Carla Lega, ceramista da oltre 50 anni, Ricci ha parlato con loro dell'alluvione, insieme al sindaco di Faenza Massimo Isola. Che ha fatto il punto sulla situazione: "l'impatto è stato su tanti fronti: aziende agricole, case private, edifici pubblici, viabilità, attività commerciali, sistema fognario, frane che hanno diviso e allontanato case e Comuni". I commensali hanno poi raccontato quelle terribili ore, quando "un'ondata di circa tre metri ha invaso il laboratorio, mettendo ko la produzione". Ma non è mancata la solidarietà, soprattutto dei più giovani "tanti, da tutta Italia, anche da Pesaro".

Quanto agli aiuti dal governo "un piccolo passo avanti c'è stato, ma sono ancora molte le cose da fare. Ad esempio stanno arrivando le prime risorse degli enti pubblici che permettono di mettere in moto il cantiere di pulizia e rafforzamento degli argini, e i contributi alle autonome sistemazioni. Ma ad oggi le imprese non hanno avuto fondi, sono state escluse dai fondi di immediato sostegno", ha detto il sindaco di Faenza, ricordando i numeri "10mila abitazioni coinvolte, 60 milioni di danni per i beni pubblici, 300 milioni di danni per l'Unione dei Comuni".

"I Comuni stanno lavorando insieme alla Regione per la viabilità, ma "la grande sfida rimane il mondo dei privati dove siamo clamorosamente in ritardo". Parlare di alluvione significa anche parlare di negazionismo climatico: "un'altra sfida culturale da vincere" secondo Ricci. E poi la politica: "anima e fare" le parole chiave da cui deve ripartire il Pd. "Bene la battaglia sul salario minimo, bisogna puntare sui giovani" ma il Pd "deve essere un partito che abbia l'ambizione di essere maggioranza".



