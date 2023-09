A Loreto un Centro Studi dedicato a Lorenzo Lotto

Nasce a Loreto (Ancona) un centro studi dedicato a Lorenzo Lotto, uno dei più grandi pittori del Rinascimento. Lo ha annunciato la direttrice dei Musei Vaticani Barbara Jatta, che lo presiederà, durante un incontro-seminario nella città mariana sul tema "La via della bellezza. Un itinerario interpretativo immanente verso la pace", coordinato dal presidente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali Gerardo Villanacci, a cui ha partecipato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

Jatta ha citato le tante Madonne nei musei, "immagini di pace e bellezza" e ricordato i legami tra la Santa Casa e i Musei Vaticani, che hanno curato vari restauri, tra cui quelli degli otto dipinti di Lotto custoditi nel santuario mariano. L'ultimo, del restauratore bergamasco Alberto Sangalli, riguarda l'opera "San Michele caccia Lucifero" esposta nella Sala Macchi durante l'incontro in attesa della presentazione ufficiale a fine anno.

Ma la direttrice dei Musei Vaticani si è soffermata anche sul rapporto fortissimo che legò Lorenzo Lotto (1480-1556/1557), veneziano di nascita e formazione, a Loreto, dove trascorse gli ultimi anni della sua vita, ancora intensi dal punto di vista artistico, e dove morì da oblato, spogliandosi di tutte le ricchezze per donarle al santuario. "Annunciamo l'istituzione del centro l'8 settembre, la stessa data in cui effettuò la sua oblazione, forse è un segno della Provvidenza" ha sorriso Jatta, osservando che Lotto è un pittore esemplare "del binomio bellezza e pace".

Del Centro Studi faranno parte "studiosi nazionali e internazionali: Enrico Maria Dal Pozzolo, Marco Collaretta, Francesca Coltrinari, Vito Punzi, Massimo Firpo, Mauro Lucco, Fabrizio Briferali, inoltre esperti del Prado e della National Gallery". Il Centro Studi ha tante idee - ha sottolineato -, tante attività che vuole svolgere, non solo creazione di archivi e banche dati, Loreto non deve essere solo un luogo di pellegrinaggio e devozione alla Madonna, ma anche di ricerca e ampliamento della propria conoscenza. Cioè di elevazione, quando si segue la bellezza, si segue la pace" ha concluso.



