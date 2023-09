It-Alert, il test nelle Marche il 12 settembre

Arriva anche nelle Marche la sperimentazione di IT-Alert, il nuovo sistema pubblico di allertamento tramite sms in caso di gravi emergenze o eventi calamitosi. Martedì 12 settembre, alle ore 12.00 il primo test.

Tutti i telefoni cellulari collegati a celle di telefonia mobile nelle Marche squilleranno contemporaneamente con un suono diverso rispetto a quello delle normali notifiche e riceveranno un "messaggio di prova": "AVVISI DI EMERGENZA. IT-Alert. Questo è un MESSAGGIO DI TEST del sistema di allarme italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito www.it-alert.it e compila il questionario". Lo stesso testo sarà riportato in inglese.

"Non è l'avvio del nuovo servizio - ha spiegato oggi l'assessore regionale alla protezione civile Stefano Aguzzi -, ma solo una sperimentazione, alcune regioni l'hanno già fatte, altre la faranno insieme alle Marche il 12 settembre". Non è necessario iscriversi, né scaricare alcuna app. "E' molto importante che i cittadini siano informati sul test - ha aggiunto Aguzzi - e su come funziona questa iniziativa, voluta dalle istituzioni europee e intrapresa dal Dipartimento di Protezione civile nazionale". La notifica arriverà a tutti coloro che avranno il cellulare acceso sul territorio delle Marche, residenti o anche persone in transito. Non si dovrà fare niente, a parte leggere i messaggio, interrompendo così lo squillo". Aguzzi e il direttore della Protezione civile regionale Stefano Stefoni consigliano di andare sul sito e rispondere al questionario: "un feedback che permetterà di valutare il funzionamento del test". IT-Alert dovrebbe diventare operativo all'inizio del 2024 su tutto il territorio nazionale e "si attiverà in sei casi di competenza del Servizio nazionale di protezione civile: maremoto (generato da un terremoto), collasso di una grande diga, attività vulcanica (per i vulcani Vesuvio, Campi Flegrei, Vulcano e Stromboli), incidenti nucleari o emergenze radiologiche, incidenti rilevanti in stabilimenti industriali, precipitazioni intense". Il servizio è completamente gratuito" e non viola la privacy.





