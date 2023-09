Biennale d'arte Fabriano Contemporanea #1 Intrecci invade città

L'8 settembre inaugura ufficialmente a Fabriano (Ancona), Città Creativa Unesco, la prima edizione della biennale d'arte Fabriano Contemporanea dal titolo #1 Intrecci, aperta fino al 3 febbraio 2024. Organizzato dal Comune con il sostegno della Regione Marche, ideato e diretto da Chiara Zampetti Egidi con la collaborazione di Matteo Boetti e di Anne-Sophie Dinant, l'evento include installazioni appositamente create nei luoghi più significativi del centro storico, mostre, performances, residenze d'artista oltre a laboratori e incontri.

La peculiarità di Fabriano Contemporanea, #1 Intrecci, è che i cittadini e le comunità locali hanno partecipato attivamente, collaborando con gli artisti, nei processi di produzione di molte delle opere. Gli artisti presenti in questa prima edizione sono Be Andr, Susanne Bürner, Luca Buvoli, Bruno Ceccobelli, Enzo Cucchi, Mimosa Echard, Haris Epaminonda, Joan Jonas, Massimo Kaufmann, Jochen Lempert, Felice Levini, Jonas Mekas, Jean Painlevé, Luca Pancrazzi, Alessandro Piangiamore, Cristiano Pintaldi, Gioacchino Pontrelli, James Richards, Tai Shani, Alice Theobald, Wolfgang Tillmans, Rebecca Ward. Una decina i luoghi città interessati, fra i quali corso della Repubblica, la pinacoteca, il Teatro Gentile, il Museo della Carta e della Filigrana.

"Si tratta di un modello di progetto artistico innovativo che mi auguro - commenta la direttrice artistica Chiara Zampetti Egidi - possa essere riprodotto anche in altri centri per poter portare beneficio a tante altre città, artisti e persone".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA