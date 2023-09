A Fano 300mila euro per danni causati dal maltempo il 16 maggio

Per i danni causato dal maltempo, il 16 maggio scorso, arrivano a Fano (Pesaro Urbino) 300 mila euro.

Il Comune infatti riceve la somma dalla Protezione Civile, attraverso la delibera numero 6 a sostegno dei danni causati dagli eventi calamitosi. Le risorse ottenute, fa sapere il Comune, si aggiungono a quelle stabilite dal Consiglio dei Ministri che, con la delibera 1002, aveva già assegnato, sia per interventi urgenti sia per interventi aggiuntivi, altri 517 mila euro.

"Subito dopo l'emergenza - sottolinea l'assessore Cristian Fanesi - siamo intervenuti in aree extraurbane, interessate da frane o smottamenti, che ostacolavano il passaggio di mezzi agricoli e di autovetture. Grazie a queste risorse riusciamo stabilizzare e consolidare queste situazioni con una risposta più articolata. Nello specifico, - riferisce - le condizioni più critiche riguardano le località di Fornaciotti, Carignano, Magliano e San Cesareo. Il Comune di Fano - ricorda l'assessore - è intervenuto per ripristinare la sicurezza stradale e consolidare le situazioni critiche. Da segnalare anche l'intervento che effettueremo nella zona della Foce dell'Arzilla, dove metteremo in sicurezza il ponte ciclopedonale che collega l'Arzilla con il Lido. Sottolineo che andremo a mettere in sicurezza in modo permanente - conclude - tutte quelle zone che presentano criticità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA