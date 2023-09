Tre furti con il buco in tabaccherie, in 2 finiscono in carcere

Personale della Polizia di Stato di Ancona ha dato esecuzione all'ordinanza disposta dal gip presso il Tribunale di Ancona, con la quale è stata disposta la custodia cautelare in carcere a carico di due uomini di 41 e 45 anni, rispettivamente di origini polacche e romene, ritenuti responsabili a vario titolo di almeno tre furti commessi lo scorso giugno ai danni di altrettante tabaccherie di Ancona (il primo giugno), Rimini (7 giugno) e Porto San Giorgio, in provincia di Fermo (11 giugno).

Le indagini, coordinate dalla Procura di Ancona, hanno esaminato il modus operandi dei responsabili: erano entrati nelle tabaccherie/ricevitorie nottetempo, praticando dei fori sui muri dei locali adiacenti o, in un caso, sottostanti. Poi asportavano denaro in contante e gratta e vinci che, successivamente venivano utilizzati altrove per riscuoterne le eventuali vincite. L'11 giugno uno degli autori era stato arrestato in flagranza di reato a Porto San Giorgio: in quel caso i poliziotti avevano recuperato e sequestrato oltre 13mila euro in contanti e numerosi gratta e vinci per un valore di oltre 12mila euro, successivamente restituiti al legittimo proprietario.

I poliziotti hanno rintracciato l'indagato romeno nella sua abitazione nell'hinterland anconetano e lo hanno condotto al carcere di Montacuto, dove hanno notificato il provvedimento all'altro indagato, polacco, che era recuso lì dopo l'arresto in flagrante dell'11 giugno.



