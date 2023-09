Quinta vittoria in altrettante partite per la nazionale italiana maschile di pallavolo impegnata nella prima fase degli Europei. Questa sera ad Ancona gli azzurri del ct Fefè De Giorgi, già sicuri del primo posto nel gruppo A, hanno battuto la Germania per 3-2 (25-22, 23-25, 25-22, 14-25, 15-12).

Negli ottavi di finale l'Italia affronterà la Macedonia del Nord, che oggi ha perso 3-0 contro la Repubblica Ceca.



