Crolla parte del tetto di una chiesa a Massignano di Ancona

Una parte del tetto della chiesa di Santa Margherita, a Massignano, frazione di Ancona, è crollata la scorsa notte. I calcinacci sono finiti tutti all'interno dell'edificio di culto, inagibile e quindi chiuso da quasi un anno, dopo il terremoto di novembre.

A parte il boato che ha spaventato i residenti e una nuvola di polvere, non ci sono stati danni nel piccolo borgo e tanto meno feriti. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno lavorato per la messa in sicurezza e transennato il perimetro esterno. Nel pomeriggio inoltre sono state prelevate opere d'arte e arredi sacri, in collaborazione con l'Arcidiocesi di Ancona-Osimo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA