Cade da lucernario durante un sopralluogo sul tetto, morto titolare azienda

Infortunio mortale sul lavoro stamattina ad Ancona.

Il titolare di un'azienda, la "quattro Separator srl", stava facendo un sopralluogo sul tetto della fabbrica in via Fioretti, nella zona Baraccola, quando è caduto da un lucernario, da un'altezza di circa dieci metri d'altezza, ed è deceduto.

La vittima è Andrea Monti, 53 anni, manager della ditta che sviluppa e produce separatori centrifughi, decanter ad alte prestazioni e impianti per la separazione solido-liquido in svariati campi. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia. La dinamica dell'incidente mortale è comunque ancora in fase di ricostruzione.

