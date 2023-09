Arresto per espiare pena, aveva materiale per furti a bancomat

In un'auto nella disponibilità di un 28enne pregiudicato per furti e rapine, posteggiata nei pressi di un albergo di Civitanova Marche, gli agenti del locale Commissariato di Polizia all'interno hanno rivenuto attrezzatura del tipo solitamente utilizzato per compiere furti in danno dei bancomat: nel bagagliaio vi erano infatti due bombole di acetilene e di ossigeno munite di cannello, due radio portatili, un piccone e alcuni cacciavite, materiale per il quale l'uomo non ha saputo dare giustificazioni plausibili. Il 28enne, pugliese, che alloggiava nella struttura insieme ad un 50enne gravato di precedenti di polizia, era stato rintracciato nell'albergo dalla polizia in quanto colpito da un Ordine di esecuzione per espiazione della pena detentiva emesso dall'Autorità Giudiziaria di Bari.

Sono in corso indagini da parte del Commissariato di pubblica sicurezza di Civitanova Marche e della Squadra Mobile della Questura di Macerata al fine di verificare quale fosse l'obiettivo dei due e l'eventuale presenza di complici nella nostra zona. L'arrestato, dopo le procedure di rito, è stato accompagnato presso il carcere di Fermo.



