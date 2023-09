Women on board 2023, un percorso formativo per donne nei Cda

Il numero delle dirigenti donne nelle imprese private delle Marche è cresciuto nel 2021 rispetto al 2020 del 24% (186 unità), ma rimane sempre basso rispetto a quello degli uomini (1.031), nonostante nello stesso periodo questi ultimi siano aumentati solo dell'1,9%. Per colmare questo divario, illustrato oggi dal presidente Marche di Manageritalia Dino Elisei in un incontro stampa ad Ancona promosso dalla Commissione Pari Opportunità della Regione, arriva anche nelle Marche il percorso formativo 'Women on board' per facilitare l'accesso delle donne nelle aziende in ruoli apicali.

Il progetto nasce lo scorso anno in Emilia Romagna a livello sperimentale grazie a Manageritalia, Federmanager e all'Associazione italiana direttori del personale (Aidp) assieme ad altre del territorio e alla partnership degli Ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti e dei consulenti del lavoro, raccogliendo 230 iscritte tra manager e professioniste con un'età media di 46 anni. Dopo essere stato esteso anche anche ad altre regioni, tra cui Marche, Abruzzo e Molise, col patrocinio delle rispettive Commissioni Pari Opportunità, il numero è salito quest'anno 2.200 partecipanti di cui 37 dalle Marche.

Il corso 2023 prevede 14 incontri formativi, di cui 7 in Emilia Romagna e sette itineranti di 3 ore ciascuno, dove le iscritte potranno confrontarsi con diversi professionisti del settore giuridico, aziendale ed economico per aumentare le proprie competenze. Iniziato a maggio si concluderà ad ottobre, conferendo al termine un attestato e l'inserimento in un apposito elenco consultabile dalle imprese per selezionare le figure professionali loro necessarie. E' gratuito, anche se il suo valore è stimato in 10mila euro. Marche, Abruzzo e Molise hanno lavorato insieme all tappa dedicata all'etica d'impresa in programma il 3 ottobre a Pescara. A illustrare l'iniziativa la presidente di Aidp Marche Marzia Benelli, quella di Manageritalia Emilia Romagna Cristina Mezzanotte e la coordinatrice Stefania Cimino. La presidente della Commissione regionale Pari Opportunità Maria Lina Vitturini ha sottolineato l'importanza del progetto per "offrire alle donne maggiori occasioni professionali dirigenziali".



