Pnrr: 250mila euro per adeguamento sismico scuola di Sirolo

Sono partiti i lavori per l'adeguamento antisismico della Scuola Secondaria di primo grado "Renaldini" di Sirolo (Ancona). Il Comune ha ottenuto il finanziamento di 250mila euro nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per la linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni".

Il finanziamento è stato integrato da 55mila euro dei Comuni di Sirolo e Numana, perché la scuola è utilizzata dagli alunni delle due località, per un totale complessivo di 305mila euro. I lavori riguarderanno il corpo originario antistante della scuola, cui sarà sostituito il tetto per alleggerirlo e installata una rete metallica nelle pareti interne per aumentarne la resistenza.

"Con questi lavori - dichiara il sindaco di Sirolo Filippo Moschella -, eseguiti da una ditta locale che ha vinto il bando, rendiamo sicura per la prima volta una struttura frequentata tutto il giorno sia dagli alunni sia dagli oltre 150 corsisti della Unitrè, l'Università della terza età".



