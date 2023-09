Oltre 10mila per Tiromancino ad Ancona alla Festa del Mare

E' stata una marea umana che ha superato le 10.000 persone, secondo stime della Protezione Civile, quella che ieri sera ad Ancona ha gremito la Pineta del Passetto ad Ancona fin dal tardo pomeriggio per il concerto gratuito dei Tiromancino in programma per la Festa del Mare 2023, arrivando a riempire anche parte del Viale della Vittoria fino all'incrocio con via Corridoni. Una folla gioiosa e tranquilla che complice la bella serata estiva ha cominciato a invadere il centro cittadino dal Porto al Passetto al calare del sole, riempiendo anche con qualche fila bar, ristoranti e gelaterie, che per l'occasione avevano allestito tutti spazi all'aperto, godendo anche dell'animazione promossa dal Comune, come quello a piazza Roma dell'artista di strada 'Toni fratello clown', fuoriclasse del monociclo.

I Tiromancino hanno tenuto un concerto di due ore in cui il frontman Federico Zampaglione si è esibito tra ovazioni, applausi e le luci dei cellulari del pubblico in una ventina di brani da 'Tra di noi' a 'Un tempo piccolo', rielaborazione di una canzone di Califano, fino a 'Vento del Sud' , 'L'odore del mare' (con la cantante Enula) e all'ultimo dei tre bis 'Due destini'.

Il nuovo format della Festa del Mare voluto dalla giunta comunale guidata dal sindaco Daniele Silvetti, che ha spalmato l'evento su due giorni (2 e 3 settembre) per restituire alla città la sua identità marina anche nelle diverse declinazioni economiche e commerciali, si è espresso con successo nelle degustazioni di street food di pesce a piazza Cavour, ma anche al Passetto con un cooking show a cura dell'Associazione Cuochi Marche a base di prodotti ittici locali con in testa il mosciolo selvatico di Portonovo. Bene anche il dispositivo di sicurezza organizzato dalla Questura, e il funzionamenro del traffico.

Oggi messa, corteo delle barche con deposizione di una corona in mare, talk istituzionali e gran finale con un spettacolo pirotecnico nel porto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA