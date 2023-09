Motociclista muore in un incidente stradale in Valnerina

Un motociclista di 33 anni residente nella provincia di Macerata è morto domenica mattina in seguito a un incidente stradale avvenuto in Valnerina, nella zona di Preci, in Umbria, al confine con le Marche.

Secondo le prime informazioni, l'uomo a bordo della sua motocicletta stava percorrendo la statale 209, verso Visso (Macerata), quando ha perso il controllo del mezzo che è andato a sbattere contro il guard rail. Il 33enne è morto sul posto.

Non ci sono altri veicoli coinvolti.

Sulle cause e le modalità dell'incidente sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.



