Manifestazione contro ordinanza anti bivacco ad Ancona

"Salvare dal mare e dalla strada, meno ordinanze, più accoglienza". E' la scritta su uno striscione esposto dai richiedenti asilo che dormono al Passetto e dall'Ambasciata dei diritti contro l'ordinanza anti bivacco emessa dal Comune di Ancona, alla partenza del corteo di barche, con in testa l'arcivescovo, in occasione della Festa del Mare 2023.

Un'ordinanza, secondo i manifestanti, che colpisce chi vive in strada, "in situazioni di disagio e povertà". "La complessa situazione migratoria e dei senza fissa dimora non si risolve con ordinanze di allontanamento per garantire il pubblico decoro - si legge in una nota dell'Ambasciata dei diritti -, ma attivando i progetti di accoglienza in modo da non costringere le persone in strada".

A interloquire è intervenuto il questore di Ancona Cesare Capocasa, "mentre sindaco e assessore alla sicurezza sono rimasti in silenzio" conclude la nota.



