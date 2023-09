Individuato il bovino in fuga a Serra de' Conti

E' stato individuato in un campo nella zona di San Fortunato nel territorio di Serra de' Conti (Ancona), il bovino in fuga per il quale il Comune aveva lanciato un allarme alla cittadinanza ieri sera tramite social.

Non si tratta di un toro, si è appreso oggi, ma di un vitellone, comunque di grossa stazza.

Si è allontanato dalla stalla a Montecarotto, a vari chilometri di distanza. Dopo essersi aggirato per alcune strade di campagna, ha trascorso la notte nel campo, dove sono intervenuti i carabinieri forestali, insieme alla polizia locale. Gli hanno dato da mangiare e da bere. Ora si sta valutando come riportarlo alla stalla.



