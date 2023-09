Venezia: voce di Lucia Mascino promuove Marche Film Commission

Una delicata storia d'amore giovanile in alcune fra le più belle location delle Marche: l'amore dei due giovani, interpretati da Ksenia Bozark e Samuel Fantini, diventa espediente narrativo per esplorare la ricchezza naturale e paesaggistica della regione, che diventano cornice e allo stesso tempo protagonista della storia. La voce fuori campo è prestata dall'attrice marchigiana Lucia Mascino. E' il nuovo short promozionale della Marche Film Commission, con la regia di Leonardo Marziali e Margherita Ferrari,prodotto da Goofy Studio production, presentato ieri a Venezia, nell'ambito della 80/a Mostra del Cinema. Gremita di pubblico la sala nella prestigiosa location dell'Italian Pavilion all'Hotel Excelsior, dove sono state presentate anche alcune ere di autori marchigiani di prossima uscita. Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e la vice presidente della Commissione Cultura della Camera Giorgia Latini hanno inviato dei videomessaggi. A lanciare lo short promozionale è stato il responsabile di Marche Film Commission Francesco Gesualdi. L'assessore alla Cultura Chiara Biondi ha ricordato che la Regione Marche ha che la regione Marche ha destinato 16 milioni di euro al cinema. Sette le produzioni presentate a Venezia, "in continuità con un percorso iniziato a dicembre scorso, passando per Berlino e Cannes" ha detto il presidente della Fondazione Marche Cultura Andrea Agostini. Si tratta di lungometraggi, cortometraggi, documentari e serie in lavorazione: La spiaggia dei gabbiani lungometraggio di Claudio Pauri, prodotto da Guasco srl; Last and Furious. La più incredibile avventura in Formula 1, serie documentaria di Massimiliano Sbrolla prodotto da Sushi ADV e Zoofactory srl; Castelrotto, lungometraggio di Damiano Giacomelli prodotto da YUK!Film srl; Animale Libero (The Cage), lungometraggio di Henry Secchiaroli prodotto da Hego Film srl; Luna Park. Sweet Sad Kids cortometraggio di animazione di Virginia Mori prodotto da Withstand e Miyu; Italia-Germania '44 lungometraggio di Alessandro Tarabelli e Andrea Antolini, Diego Morresi prodotto da Subwaylab; Miopia lungometraggio di Rocco Mortelliti prodotto da Moviestart production srl.



