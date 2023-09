Ricci, per i sindaci tre mandati, decisivo per il Pnrr

"È una delle poche cose su cui tutti, ma proprio tutti, i sindaci hanno raggiunto l'unanimità". Lo dice, parlando del prolungamento a tre mandati per i sindaci in un'intervista al QN, il primo cittadino di Pesaro e presidente di Ali Matteo Ricci. Alla domanda se il limite di 2 sia antistorico, risponde: "L'elezione diretta attribuisce poteri veri al sindaco e quindi si pensava che potesse attaccarsi troppo alla poltrona. Ma l'altra faccia della medaglia è che in tempi di Pnrr, in tempi in cui la messa a terra delle risorse è fondamentale, sarebbe utile portare a termine il lavoro. Forse gioverebbe un po' di continuità, se gli elettori lo riterranno".

"La gente - prosegue - si aspetta molto dai sindaci. Continui a governare solo se hai fatto bene, altrimenti gli elettori cambiano". Finora solo la Lega ha dato un sì certo ai tre mandati, mentre Meloni "mi dicono che invece lei sarebbe contraria". Schlein invece "all'inizio era contrarissima. Ora è più aperta. Ci siamo riuniti con lei mi è parsa più disponibile.

Cercheremo di convincerla". In Europa "non ci sono limiti. Solo il Portogallo ha tre di mandati" dice ancora. Per deputati, senatori, consiglieri regionali "non esiste alcuna barriera. C'è chi è in Parlamento da decenni e nessuno si straccia le vesti. E allora perché non mettere un limite anche a loro?".



