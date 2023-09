Festa del Mare, festival AdMed e volley ad Ancona nel week end

Al via la festa del Mare oggi ad Ancona, in un fine settimana particolarmente ricco di eventi ad Ancona. L'apertura ufficiale della festa del mare, appuntamento molto sentito agli anconetani, è prevista alle 18.00 di oggi alla pineta del Passetto con un incontro sul tema "la risorsa ittica sostenibile: presente, futuro e prospettive per la Pesca ad Ancona", seguito da un cooking show con pescato locale a cura dell'Associazione Cuochi Marche.

Secondo appuntamento istituzionale domenica 3 settembre, alle 16:30 in piazza Roma sul tema "Il ruolo dell'economia del mare per lo sviluppo del Capoluogo", con interventi del sindaco di Ancona Daniele Silvetti, el presunte della Regione Francesco Acquaroli, della sottosegretaria al Mef Lucia Albano.

Gli appuntamenti clou della Festa sono però stasera alle 21.00 il concerto a ingresso libero dei Tiromancino e domani sera alle 22:30 nell'area portuale lo spettacolo conclusivo fuochi d'artificio. A latere street food, mostra mercato, cooking show, degustazioni, menù a tema, dj set.

Prosegue inoltre fino a domenica il festival Adriatico Mediterraneo, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate anconetana. Infine dal 3 al 6 settembre Ancona sarà la capitale europea dei campionati maschili di volley. Sono ancora disponibili i biglietti per le singole partite e sono previste navette bus gratuite.



