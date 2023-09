16enne accoltellato: responsabile denunciato anche per spaccio

E' stato denunciato anche per spaccio il responsabile dell'accoltellamento di un minorenne durante una festa tra giovani in una villa alla periferia di Ancona. Si tratta di un 19enne, già noto alle forze di polizia, individuato e rintracciato ieri dalla Squadra mobile, diretta da Carlo Pinto, nel giro di qualche ora, e già denunciato per lesioni aggravate, tentata estorsione, detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Avrebbe ceduto della droga al minorenne e il mancato pagamento sarebbe il motivo dell'aggressione e dell'accoltellamento con un'arma che il giovane aveva portato con sé alla festa. Il 19enne ha ammesso le proprie responsabilità: sulla base di quanto accertato il questore di Ancona Cesare Capocasa ha emesso l'Avviso orale per l'indagato. Il minorenne, parte offesa, è ancora ricoverato all'ospedale di Torrette di Ancona: è stato colpito alla schiena, ma non è grave.



