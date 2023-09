Unicam lancia laurea abilitante in Farmacia

Il corso di laurea in Farmacia dell'Università di Camerino consentirà alla fine del percorso di ottenere l'abilitazione alla professione senza sostenere l'esame di Stato. È l'importanza novità formativa che arriva dall'ateneo marchigiano in vista del nuovo anno accademico. Il tutto nell'ottica in cui la farmacia diventa sempre di più un presidio sanitario territoriale di riferimento per i cittadini.

L'Università di Camerino, quindi, attiverà il nuovo percorso di laurea in Farmacia e Farmacia industriale con una serie di novità, tra le quali spicca la cosiddetta laurea abilitante, un percorso che immetterà direttamente i giovani laureati nel mondo del lavoro una volta conseguito il titolo. "Abbiamo cercato di rispondere in maniera molto rapida e precisa - spiega Gianni Sagratini, direttore della Scuola di scienze del farmaco e dei Prodotti della salute di Unicam - alle esigenze che il mondo della professione del farmacista richiedeva, in accordo con il decreto ministeriale n.1147 del 2022 e con la Federazione ordini farmacisti Italiani".

Grande apprezzamento è stato espresso anche dal mondo delle professioni. "Il mondo della sanità ancor più in questo delicato momento - sottolinea Luciano Diomedi, presidente dell'Ordine dei farmacisti della provincia di Macerata- ha urgente bisogno di giovani preparati e formati. La professione si sta evolvendo in maniera esponenziale attraverso una crescita costante delle competenze e della professionalità del farmacista".



