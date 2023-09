Sedicenne accoltellato ad Ancona, denunciato 19enne

La Squadra Mobile di Ancona ha individuato e denunciato un ragazzo di 19 anni, accusato di avere accoltellato un sedicenne la scorsa notte durante una festa tra giovani in una villa nella zona della Baraccola di Ancona. Il minorenne è stato trasportato all'ospedale di Torrette: non è grave.

Gli investigatori sono risaliti all'altro giovane dopo avere raccolto varie testimonianze. Durante una perquisizione a casa del 19enne hanno sequestrato circa 50 grammi di hascisc, ma non il coltello. Il 19enne ha comunque ammesso le sue responsabilità dicendo di avere buttato via l'arma, che aveva portato con sé alla festa. Avrebbe aggredito il minorenne durante una lite per un pagamento. E' stato denunciato per lesioni aggravate, estorsione e detenzione di stupefacente a fini di spaccio.

Dopo essere stato ferito il minorenne è stato accompagnato dalla madre in ospedale, poi il padre ha chiamato la sala operativa della Questura, raccontando quello che era successo.

Contestualmente anche i sanitari hanno segnalato il ferimento alla polizia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA