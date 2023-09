Parte da Pesaro la campagna per il consumo del granchio blu

"Proprio qui da Pesaro, dal ristorante di Mario Di Remigio e Michele Poletti, parte la campagna nelle Marche per il consumo del Granchio Blu lanciata dal nostro ministro dell'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Francesco Lollobrigida". Lo ha annunciato il deputato di Fratelli d'Italia Antonio Baldelli.

"La presenza del granchio blu nel nostro mare sta diventando invasiva e può mettere in pericolo la sopravvivenza di altre specie marine - ha aggiunto -, danneggiando tra l'altro il nostro ecosistema, la pesca e la ristorazione italiane. Ma tutto questo da criticità può essere trasformato in opportunità, - ha sottolineato - iniziando un consumo del granchio blu sulle nostre tavole e nei nostri ristoranti, come hanno fatto Mario e Michele che hanno inserito questo crostaceo nel loro menu del giorno".

"Il granchio blu tra le sue proprietà benefiche ha anche quella di possedere una forte presenza di vitamina B12. Mangiamo il granchio blu, fa bene alla nostra salute, al nostro mare, alla nostra economia" ha concluso.



