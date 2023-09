Memorial beachtennis 'Paolo Farmeti' per direttore Gazzetta

Un evento sportivo e di beneficenza per ricordare l'epopea del giornalismo locale anconitano. Il torneo di beachtennis che si terrà a Palombina nuova di Ancona, stabilimento "Aquarium" di Ombry e Massi, domenica prossima 3 settembre, è il primo Memorial Paolo Farneti, intitolato al giornalista scomparso quattro anni fa, direttore e fondatore de La Gazzetta di Ancona, un quotidiano che, fra il 1986 e il 1992, accompagnò la vita degli anconetani, quando l'Ancona calcio salì prima nel campionato di serie B e poi arrivò addirittura in A, tanto che fu necessario costruire il nuovo stadio.

Il memorial è stato presentato stamane in Comune da un nucleo di colleghi- giornalisti e poligrafici, che - a 30 anni dalla chiusura del quotidiano -, su su iniziativa della moglie e collega giornalista Rossella Santilli, hanno pensato di onorarne la memoria e ritrovarsi assieme, donando il ricavato del match all'associazione La tenda di Abramo di Falconara, che da anni si occupa di disagio e povertà. Alla presentazione era presente il vicesindaco e assessore allo Sport Giovanni Zinni che ha sottolineato la "validità del connubio sport-solidarietà". Molti giornalisti oggi non ci sono più quali Walter Orazi, Mario Di Cicco, 'Bob' Frosi, Lydia Nicoletti, oltre al 'Dir' (Paolo Farneti così veniva chiamato) il cui motto era "Dire tutto e dire a tutti". Uno scenario condiviso da Luca Guazzati, Andrea Carloni, Rossella Santilli, Pino Nardella, Luca Regini e altri colleghi, insieme ai poligrafici del gruppo editoriale che crebbe fino a raggiungere una ventina di testate locali, dalle Marche fino alle Dolomiti. "Centoventi i cronisti impegnati nel territorio - ha ricordato Luca Guazzati, promotore del torneo, tra redattori del giornale, di Galassia Tv e delle tre radio rilevate dall'editore Longarini". "Un'epoca irripetibile" secondo Carloni. Di Farneti è stato ricordata in particolare la lungimiranza e la capacità innovativa: "fu il primo - ha ricordato Rossella Santilli - a credere nelle sinergie tra testate e con altre redazioni (Tv e radio) e a realizzare un vero e proprio network. Senza contare la sua propensione per i giovani".



