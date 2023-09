Fucili carichi sotto il materasso, denunciato ultrasettantenne

Un ultrasettantenne di Altidona (Fermo) è stato denunciato dalla polizia in base all'art. 20 della Legge 110/1975, poiché deteneva in un luogo non idoneo più armi rifornite di munizionamento. Alcune di queste armi venivano rinvenute sotto il materasso e dietro la porta della camera, completamente cariche di cartucce e pronte all'uso.

L'anziano è stato denunciato anche per l'art. 697 codice penale, in quanto trovato in possesso di numeroso munizionamento, ben oltre il limite previsto dalla legge. Armi e munizioni son o state scoperte durante una serie di controlli mirati della polizia amministrativa della Questura di Fermo sulla regolare detenzione delle armi da parte dei soggetti titolari delle licenze di polizia (porto d'armi uso caccia, uso sportivo e difesa personale).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA