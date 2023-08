Povertà: riapre la Tenda di Abramo, accoglienza per senza dimora

La Tenda di Abramo, casa di accoglienza per senza dimora di Falconara (Ancona), riapre le porte dal primo settembre per riprendere l'attività associativa come ormai prassi da oltre 33 anni.

Dopo i lavori di manutenzione ordinaria dei locali, effettuati durante il mese di agosto, i volontari accoglieranno gli ospiti della struttura offrendo, in modo del tutto gratuito, un pasto caldo, una doccia ed un letto dove dormire alle persone ospitate.

L'OdV fra i servizi offerti prevede anche momenti di ascolto, svolti da alcuni volontari dedicati a questo servizio, per poter approfondire le esigenze e le situazioni che si presentano. In aggiunta all'attività ordinaria, che prosegue sul territorio dal gennaio 1990, in quest'ultimo periodo è stato attivato a Falconara il "Centro Servizi", che offre, anche in questo caso in modo del tutto gratuito, un "servizio docce" e un "servizio lavanderia" per persone in difficoltà, su prenotazione, tre giorni a settimana.

Il Centro è nato in co progettazione con l'Associazione RiBò-Unitá di strada e l'Ambito Territoriale Sociale 12 ed è gestito dai volontari delle due associazioni con sede nei locali della Parrocchia Beata Vergine Maria del Rosario.

Negli ultimi anni, sempre in collaborazione con i servizi sociali del Comune ed in stretto coordinamento con le associazioni (fra le quali RiBo' unità di strada, parrocchie San Giuseppe e Rosario, Agesci, Masci, Azione Cattolica) i volontari della Tenda di Abramo si impegnano per cercare di sopperire, durante la stagione più fredda, alla cronica mancanza di posti letto per senza dimora, gestendo ulteriori locali e aumentare il numero delle persone che possono essere accolte.



