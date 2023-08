Pd e Avs a Sangiuliano, lo Stato acquisti la casa di Joyce Lussu

"Abbiamo chiesto al ministro Sangiuliano se intenda attivare direttamente la struttura ministeriale di cui è titolare, in un'azione congiunta con la Regione Marche ed il Comune di Fermo, al fine di acquistare Casa Lussu, attualmente in vendita, favorendo un'azione di valorizzazione e conservazione della memoria di Joyce Lussu". Lo scrivono in una nota congiunta, annunciando di aver depositato un'interrogazione, molti deputati e senatori del Pd tra cui Irene Manzi, Francesco Verducci, Silvio Lai, Marco Meloni, Alessandro Alfieri, Susanna Camusso, Andrea Casu, Augusto Curti, Cecilia d'Elia, Michele Fina, Dario Franceschini, Annamaria Furlan, Simona Malpezzi, Daniele Manca, Andrea Martella, Dario Parrini, Giuseppe Provenzano, Toni Ricciardi, Tatiana Rojc, Anna Rossomando, Filippo Sensi, Cristina Tajani, Ylenia Zambito, Sandra Zampa, Nicola Zingaretti e la deputata ed il senatore di Avs Francesca Ghirra e Peppe de Cristofaro. "Sosteniamo e rilanciamo l'appello che il Centro Studi Joyce Lussu e altri eminenti esponenti del mondo culturale italiano hanno rivolto al ministro della Cultura affinché preservi la memoria della scrittrice e consenta che il suo patrimonio continui a viaggiare nel mondo e soprattutto tra le nuove generazioni", proseguono i parlamentari. "Joyce Lussu Salvadori è stata una protagonista della storia del '900: partigiana antifascista, capitana delle brigate Giustizia e Libertà, femminista, poetessa, scrittrice, traduttrice, ecologista, divulgatrice, attivista a sostegno dei movimenti di liberazione in molte parti del mondo". "I numerosi tentativi della famiglia di trovare un interlocutore istituzionale che possa fare della casa un centro aperto e vivo che consenta di preservare e perpetuare la sua memoria e il suo operato non hanno finora trovato accoglienza.

Ci auguriamo che il ministro ascolti l'appello e salvi casa Lussu", concludono i deputati e senatori.



