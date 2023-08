Le Case della Memoria in campo per la dimora di Joyce Lussu

"La casa di Joyce Lussu deve diventare patrimonio fruibile da tutti i cittadini". L'Associazione Nazionale Case della Memoria si unisce all'appello della famiglia e degli amici di Joyce Lussu (1912-1998) per salvare la sua dimora a San Tommaso di Fermo, nelle Marche. La villa storica della scrittrice, medaglia d'argento al valor militare per la lotta di Liberazione e vedova di Emilio Lussu, è infatti in vendita, dopo la decisione della famiglia di cederla per l'impossibilità di prenderne cura.

In molti si sono mobilitati perché questa abitazione, ancora perfettamente arredata come quando Joyce vi viveva, diventi una casa museo aperta a tutti: da qui l'appello al Ministero della Cultura, alle istituzioni regionali e locali perché la casa sia tutelata. Un coro di voci guidato dal nipote Tommaso Lussu e dalla scrittrice Silvia Ballestra che di Joyce Lussu ha scritto la biografia, a cui si unisce oggi l'Associazione Nazionale della Memoria, il cui scopo è mettere in rete e valorizzare le case museo italiane (97 in 14 regioni italiane), legate a personaggi che vanno da Giotto a Toti Scialoja, da Machiavelli e Boccaccio a Giuseppe Verdi, Goffredo Parise, Vittorio D'Annunzio (il Vittoriale).

"La casa di Joyce Lussu è il chiaro esempio di un luogo della Memoria che è necessario tutelare e valorizzare - commenta il presidente dell'Associazione Nazionale Case della Memoria, Adriano Rigoli -. È impensabile renderla un luogo privato: ci appelliamo alle istituzioni, a partire dal Ministero della Cultura, perché la villa diventi un luogo fruibile dai cittadini; uno spazio che renda onore a chi l'ha abitata e la cui storia merita di essere mantenuta e tramandata, perché non sia mai dimenticata".

"La casa di Joyce Lussu è il simbolo di un tassello fondamentale della Storia del nostro Paese quale la lotta per la Liberazione dal nazifascismo - aggiunge il vicepresidente Marco Capaccioli -. Un'occasione importante da cogliere per le istituzioni: trasformare questa abitazione, rimasta com'era quando Joyce la abitava e che conserva quindi una grande atmosfera, in una casa museo, offrirebbe la possibilità di creare un luogo di Memoria senza pari, dedicato in particolare alle nuove generazioni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA