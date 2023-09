Atletica: Diamond League; Tamberi è quarto a Zurigo

Alla prima gara dopo l'oro mondiale Gianmarco Tamberi supera la misura di 2,28 ed è quarto nell'alto al meeting di Zurigo in Diamond League. Come nella qualificazione iridata, anche questa volta l'azzurro riesce a saltare la quota al terzo tentativo, nonostante la stanchezza a nove giorni dal trionfo di Budapest dove ha raggiunto il suo obiettivo stagionale completando il Grande Slam di titoli. In precedenza 2,24 alla seconda prova, dopo aver iniziato con 2,15 e 2,20, poi due nulli a 2,31 e l'errore conclusivo a 2,33 per il campione olimpico, del mondo ed europeo in carica.

A vincere con 2,35 è il qatarino Mutaz Barshim, bronzo ai Mondiali e amico prima che avversario di Tamberi con cui ha condiviso l'oro a cinque cerchi, davanti al 2,33 del neozelandese Hamish Kerr, rimasto fuori dalla finale di Budapest, e al 2,31 del coreano Woo Sang-hyeok.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA