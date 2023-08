Valentino Rossi riceve le chiavi di Tavullia il 7 settembre

Tavullia, in provincia di Pesaro Urbino, si prepara al grande evento di giovedì 7 settembre quando la sindaca Francesca Paolucci consegnerà le chiavi della città a Valentino Rossi, il suo cittadino più famoso. Sono attese migliaia di persone per 'TavulliaVale' che si svolgerà in piazza Dante Alighieri sotto le mura medievali del paese: una giornata storica che inizierà alle 17 con il dj set dei dj Giacomo Benda e Igna e la musica della special guest dj Ralf.

Alle 20.30 la serata, che verrà trasmessa in diretta su Sky e sarà presentata dai commentatori Sky Moto Gp Mauro Sanchini, Guido Meda e Vera Spadini, entrerà nel vivo. Tra video, interviste, gag e motori sul palco insieme a Valentino saliranno i piloti della VR46 Riders Academy e tanti ospiti a sorpresa.

Per raggiungere Tavullia il Comune consiglia di utilizzare la doppia linea di bus navetta gratuita con partenze dalle stazioni ferroviarie di Cattolica e di Pesaro. Per le automobili è stato allestito un parcheggio nella zona industriale di Pirano dove è prevista la fermata del bus navetta.

Per partecipare a 'TavulliaVale' è necessario iscriversi sul sito www.tavulliavale.it. e presentarsi all'ingresso entro le 16. Non è necessaria l'iscrizione all'evento sul sito www.tavulliavale.it per i residenti di Tavullia, che però dovranno ritirare dei pass il giorno stesso.

La sindaca Paolucci e l'assessore al Turismo Patrizio Federici parlano di "giusto omaggio ad una leggenda dello sport mondiale, diventata anche un'icona della nostra epoca. Valentino ha contribuito a far conoscere un piccolo Comune di poco più di 8mila abitanti in tutto il mondo. Ed ancora oggi, a quasi due anni di distanza dal suo ritiro, le sue imprese sono vive negli occhi e nei cuori di tutti gli appassionati di motociclismo.

Venerdì 1 Settembre alle ore 18:30 sulla pagina Facebook del sindaco terremo una diretta per spiegare tutti i dettagli dell'evento".



