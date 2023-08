Ucciso con una fiocina: nulla osta per la sepoltura

È arrivato oggi il nulla osta per restituire alla famiglia la salma del 23enne albanese Klajdi Bitri ucciso con una fiocina domenica scorsa, a Sirolo. Ieri è stata effettuata l'autopsia dal perito della Procura di Ancona, il medico legale Loredana Buscemi. La morte è stata provocata dal colpo di fiocina che ha raggiunto il giovane al cuore, fiocina del fucile da sub di Melloul Fatah, 27 anni, algerino, ora in carcere in stato di fermo per omicidio volontario aggravato da futili motivi.

In mattinata verrà allestita una camera ardente all'obitorio di Torrette dove ci sono già gli amici del 23enne i il fratello, che ha 18 anni. "Rimarremmo qui fino alla partenza del feretro - dice Kledian Kasa, uno degli amici - che sarà probabilmente domani, con la nave in partenza dal porto di Ancona". Ad accompagnare la salma saranno gli amici stessi del giovane e il fratello. La città natale di Klajdi, Lushnje, ha fatto arrivare un carro funebre con il quale avverrà il trasporto in nave.





