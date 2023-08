Ucciso con una fiocina: Melloul resta in carcere

Fatah Melloul resta in carcere. La gip di Ancona Sonia Piermartini ha convalidato il fermo del 27enne algerino, accusato di aver ucciso con la fiocina di un fucile da pesca subacquea il 23enne albanese Klajdi Bitri. Il fatto è avvenuto domenica scorsa, in via Cilea, a Sirolo - in provincia di Ancona -, a seguito ad una lite per questioni stradali.

La stessa giudice ha confermato la misura cautelare del carcere. Ci sarebbero il pericolo di fuga dell'indiziato del delitto e il rischio di reiterazione del reato. La gip ha sciolto la riserva nel primo pomeriggio di oggi. Questa mattina si era recata al carcere di Montacuto per l'interrogatorio di garanzia di Melloul che però si è avvalso della facoltà di non rispondere.



