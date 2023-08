Scuola: 3,5 milioni per classi in deroga nel cratere sismico

Tre milioni e mezzo di euro per la formazione delle classi in deroga nelle 4 regioni colpite dal terremoto. "Alla vigilia del nuovo anno scolastico - dice il commissario alla ricostruzione e riparazione sisma 2016 Guido Castelli - accolgo con soddisfazione l'adozione del decreto con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha effettuato la ripartizione delle risorse, per la parte riferita all'anno scolastico 2023/2024, delle somme che il Decreto ricostruzione ha stanziato, attraverso l'approvazione di un mio emendamento, per garantire la continuità didattica nelle scuole del cratere 2016 fino all'anno scolastico 2028-29".

All'Abruzzo saranno destinati 528mila euro, al Lazio 365mila, alle Marche 2 milioni e all'Umbria 609mila euro. "L'attenzione nei confronti del mondo scolastico, degli studenti e delle loro famiglie è costante e costituisce una priorità del mio mandato - ha aggiunto Castelli -. Una priorità all'interno della quale la sicurezza rappresenta la premessa fondante, sottolineata dal fatto che quest'anno è stata sbloccata anche la procedura per 228 interventi di ricostruzione - valore di 899 milioni di euro - di edifici scolastici, compresi nel più ampio Piano straordinario di ricostruzione degli istituti nelle 4 regioni del sisma".

"Per restituire un futuro di crescita e sviluppo all'Appennino centrale - ha concludo il commissario - il contrasto allo spopolamento è decisivo e, in tal senso, fornire servizi come quello scolastico rappresenta un incentivo a restare in territori che dopo decenni di parziale marginalizzazione ora sono tornati al centro dell'agenda del governo".



