Apertura straordinaria dell'Anfiteatro Romano di Ancona il 3/9

Domenica 3 settembre, dalle ore 15 alle 19, è prevista l'apertura straordinaria dell'Anfiteatro romano di Ancona con visite guidate e gratuite, senza obbligo di prenotazione. Si tratta di un'opportunità unica, spiegano gli organizzatori in una nota, per immergersi nella storia della città e che si inserisce nell'ambito del progetto Percorsi di inclusione socio-lavorativa: un sistema integrato di orientamento, formazione e attività ergoterapiche svolte da persone a rischio di emarginazione sociale attraverso la cura e la manutenzione del verde e del patrimonio archeologico delle Marche.

L'evento è promosso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro Urbino, in collaborazione con Stdp Ancona e Senigallia e Regione Marche insieme a Polo9 società cooperativa sociale-impresa sociale Coos Marche Cooperativa Sociale Onlus e Oikos, associazione di volontariato Onlus.



