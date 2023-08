Torna la Festa del Mare ad Ancona, fra tradizione e identità

Ancona si prepara alla Festa del Mare 2023, in programma il 2 e 3 settembre nel capoluogo, primo banco di prova e biglietto di presentazione della nuova amministrazione di centrodestra guidata dal sindaco Daniele Silvetti. Una festa da mare a mare, dal Passetto dove si terrà sabato sera 2 settembre dalle 21 il concerto dei Tiromancino (previsti anche posti per persone con disabilità), fino al porto con il tradizionale spettacolo di fuochi d'artificio sul mare il 3 dalle 22:30.

Un evento che celebra tradizione, identità a qualche novità: a latere show cooking, fish street food, mercatini, degustazioni e esibizioni di artisti di strada, appuntamenti religiosi (a cura di Stella Maris) e novità come un'iniziativa per promuovere il pescato locale e di stagione. Il programma definitivo è stato presentato questa mattina.

"È stato un lavoro ampio e faticoso, al quale abbiamo iniziato a lavorare appena insediati" ha detto Angelo Eliantonio, assessore ai Grandi Eventi. "La Festa del Mare rappresenta la nostra identità e le nostre radici" il commento del vicesindaco Giovanni Zinni. Don Dino Cecconi parla di una festa di Ancona "abbracciata al mare". L'obiettivo dichiarato è di attrarre non solo gli anconetani, ma anche visitatori da tutte le Marche. Anzi, "anche turisti europei" secondo l'assessore al Turismo Daniele Berardinelli, che ha annunciato grandi eventi per le prossime edizioni.

Intanto tra gli appuntamenti più importanti c'è anche l'apertura straordinaria del Museo Archeologico nazionale delle Marche fino a mezzanotte, domenica 3 settembre, con la possibilità di ammirare, oltre alle collezioni, il terremoto e i fuochi di artificio dalla terrazza vanvitelliana. Budget complessivo della manifestazione 100mila euro, in gran parte coperto dalle risorse di un bando regionale. La Festa del Mare si svolgerà in concomitanza con i Campionati Europei Volley Maschili al PalaPrometeo. Rivoluzionata la viabilità, con navette gratis per arrivare in centro.



