Atletica: giovedì a ZurigoTamberi cerca un altro acuto

E' la prima gara dopo l'oro mondiale per Gianmarco Tamberi, campione di tutto, pronto a tornare in pedana nel salto in alto giovedì a Zurigo. Riparte subito la Diamond League con un meeting che come sempre annuncia un cast stellare: attesi 14 vincitori del titolo individuale a Budapest e in tutto saranno al via 7 atleti italiani.

Nel prologo di mercoledì dedicato all'asta femminile nella stazione ferroviaria toccherà a Elisa Molinarolo, nona alla rassegna iridata in Ungheria. Allo stadio Letzigrund il giorno dopo andrà in scena lo show del Weltklasse, ancora con i salti da seguire in chiave azzurra: triplo femminile con Dariya Derkach e Ottavia Cestonaro, ottava e decima ai Mondiali, ma anche il lungo maschile del campione europeo under 20 Mattia Furlani, oltre all'alto di Tamberi. 'Gimbo' a Zurigo ritrova l'élite della specialità quasi al completo. Tra i primi nove dei Mondiali è assente solo l'argento JuVaughn Harrison, ma gli altri avversari dell'anconetano delle Fiamme Oro ci sono tutti: da Mutaz Barshim, bronzo iridato, al cubano Luis Enrique Zayas e al tedesco Tobias Potye, ma anche il coreano Woo Sang-hyeok, lo statunitense Shelby McEwen, il giapponese Ryoichi Akamatsu e l'australiano Brandon Starc. Poi Tamberi sarà di nuovo impegnato in Svizzera, lunedì a Bellinzona, prima di concludere la sua stagione.

In pista, nelle gare che precedono il programma principale, il primatista italiano Davide Re sui 400 metri e Lorenzo Simonelli nei 110 ostacoli. Tra i big spiccano i nomi del tre volte campione mondiale (100-200-4x100) Noah Lyles che correrà nei 200 metri, della regina dello sprint Sha'Carri Richardson (100), di Mondo Duplantis per un altro possibile attacco al record mondiale dell'asta dopo averlo sfiorato a Budapest e di Karsten Warholm nei 400 ostacoli. Una serata da non perdere, in diretta tv su Rai 3 dalle 20.10 alle 22 e su Sky Sport Arena dalle 20 alle 22.



